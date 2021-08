Třinec postupně nestačil na Ústí nad Labem, Duklu a Chrudim, se kterou Slezané naposledy prohráli 0:3. Během uplynulého víkendu svěřenci trenéra Františka Straky nehráli, už v úterý je ale čeká další náročná zkouška. Do Třince totiž dorazí ještě loni prvoligová Opava, která po pádu do druhé ligy jednou vyhrála, jednou remizovala a jednou prohrála.

Třinec se zatím trápí. Ve třech zápasech dal jen tři branky, ovšem co je ještě horší, to je defenzivy týmu, který dosud inkasoval už devětkrát. I proto vedení klubu v minulých dnech dotáhlo do zdárného konce příchod dvou zahraničních posil, které by měly vyztužit třinecké obranné řady.

Dres Třince už v posledním duelu proti Chrudimi oblékl osmadvacetiletý Senegalec Tidiane Djiby Ba, jenž dříve hrával i za Most. Posledních pět let byl však na Slovensku. Proti Opavě by měl nastoupit i o dva roky mladší Francouz Josue Ulrich Ntoya, který naposledy hrával za kyperský celek Ermis Arappidou.

Oba obránci měří 192 centimetrů a Slezané si od nich hodně slibují. „Po velmi špatném začátku sezony jsme museli zareagovat a mužstvo posílit. Djiby a Josue by měli zvýšit konkurenci v týmu, hlavně na postech, které nás trápí. Věříme, že svými výkony nám pomohou se výkonnostně i výsledkově zvednout,“ uvedl pro klubový web generální manažer Třince Petr Hrazdílek.

Nastoupí obě posily i v úterním derby?