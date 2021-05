Slezané se v posledních zápasech pyšnili dobrou formou. Vyhráli i poslední dva zápasy a navíc v nich nedostali ani gól. Věřili si i na Prostějov, nakonec jsou ale bez bodu.

Hosté se dostali do vedení už v jedenácté minutě, kdy se tečovanou střelou prosadil Koudelka. Poté zahrozili i domácí, další šance Prostějova pak skončila na tyči, do poločasu už se ale skóre neměnilo.

Uplynulo však jen pár minut druhé půle a Weber krásnou střelou zpoza šestnáctky vyrovnal na 1:1. Domácí byli aktivní i nadále, jenže čtrnáct minut před koncem dostal červenou kartu Habusta a o šest minut později rozhodl Zlatohlávek o výhře hostů.

„Pro diváky to musel být dobrý zápas. My jsme ale neproměnili šance a dostali jsme dva smolné góly po tečích. Hodně to ovlivnila červená karta. Kdybychom ji nedostali, tak bylo jen otázkou času, kdy to otočíme. Takto se to otočilo proti nám,” uvedl sportovní manažer Třince Marek Čelůstka. „Nebylo to od nás špatné. Ale nic se nedá dělat, musíme jít dál, stále nejsme zachráněni,” dodal.

FK Fotbal Třinec - 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)

Branky: 54. Weber – 11. Koudelka, 83. Zlatohlávek. Rozhodčí: Vojkovský – Novák, Slavíček. ŽK: Foltyn, Bedecs – Sus, Píchal, Zlatohlávek, Mucha, Spáčil. ČK: 77. Habusta.

Třinec: Adamuška – Omasta, Bedecs (C) (46. Stáňa), Gáč, Foltyn – Hýbl, Weber, Habusta – Celba (46. Janoščín), Cienciala (70. Javůrek), Nieslanik (54. Attah). Trenér: Straka.