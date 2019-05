Třinečtí nesehráli špatný zápas. Podobně jako v Brně je ale svazovala koncovka a budějovický favorit si v průběhu utkání vybudoval už třígólové vedení. Hutníci v závěru zabrali a utkání ještě zdramatizovali. Dvěma góly Arroya a Gáče snížili na konečných 2:3.

Diváci mohli být spokojeni s pěti góly, už méně pak s porážkou, po které obsadili domácí hráči desáté místo v tabulce.

„Snad to ale nakonec dopadlo po tom průběhu sezony, zvláště po podzimu, dobře. Kluci ukázali, že máme na čem stavět,“ zhodnotil sezonu trenér Třince Tomáš Jakus.

Jeho tým se dokázal dostávat do nadějných pozic. „Měli jsme tam dvě tři pološance, jednu tutovku,“ vybavil si Jakus střelu Janošíka.

Třinec chtěl podobně jako proti Brnu hrát otevřenou partii, ale Jihočeši prokazovali v ofenzivě velkou kvalitu. „Každou druhou akci zakončili brankou. Ukazuje se, že ještě nejsme na takové úrovni, abychom proti týmům kvalit Budějovic, Brna či Hradce dokázali hrát otevřeně,“ uznal sportovně Jakus.

Jeho protějšek David Horejš tři body na závěr sezony bral. „Jsem rád, že jsme to zakončili vítězstvím, ale jednoduché to nebylo. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, jehož výkonnostní progres v posledních zápasech byl patrný, byť zrovna naposledy prohrál vysoko v Brně. Odehráli jsme to velmi dobře, měli zápas pod kontrolou, akorát ke konci tam byla menší koncentrace a zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ připomněl Horejš domácí korekci z 0:3 na 2:3.

„Ještě jsme sahali po bodu, který bychom si možná zasloužili, bohužel jsme nebyli tak produktivní jako soupeř. Ale já vidím i pozitiva. Naše hra se zvedla, uhráli jsme solidní výsledky, dneska naskočil do hry odchovanec Nieslanik. Ten závěr sezony už pro nás byl těžký, měli jsme tam Brno a Budějovice, špičku soutěže. Budeme prostě dál pracovat,“ pousmál se Tomáš Jakus.

Fotbal Třinec – Dynamo České Budějovice 2:3 (0:2)

Branky: 82. Arroyo, 87. Gáč – 17. Řezáč, 26. Ledecký, 64. Martan. Rozhodčí: Hrubeš – Melichar, Hock. Bez ŽK. Diváci: 200.

Třinec: Adamuška – Ilko, Gáč, Kušnír, Janoščín – R. Vaněk, Samiec – Omasta (55. Hapal), T. Weber (46. Arroyo), Janošík – Dedič (74. Nieslanik). Trenér: Jakus.