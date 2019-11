Nerozhodně totiž hráli už posedmé. Tentokrát museli dohánět jednogólové manko. Severočechy dostal do vedení Breda, hosté další tři gólovky spálili.

„Měli jsme velmi slušný vstup do utkání, těch prvních třicet minut bylo super. Dostali jsme se zhruba do šesti solidních příležitostí, jen škoda, že jsme dali jen jeden gól. Měli jsme toho využít a dostat zápas do stavu 2:0 pro nás,“ litoval zpětně trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Utkání však mohlo nabrat jiný směr, kdyby Bedecs proměnil po čtvrthodince hry penaltu. Jenže gólman Samoel ji chytil.

Po půlhodině se už hra vyrovnala a ve druhé půli měl navrch Třinec. I proto, že trenér Svatopluk Habanec sáhl o přestávce k dvojímu střídání.

„Možná jsem k tomu měl sáhnout už v dřívějších zápasech a klidně třeba po půlhodině hry. Nelze furt čekat na to, že se to zlepší,“ uznal Habanec.

Jeho tah se zařazením Tijaniho a Kubalíka mu vyšel, což ocenil i záložník Třince Martin Samiec. „Začali jsme hrát vlastně na tři střeďáky, kluci si vepředu vyhověli. Tijani je vysoký, podrží balon, z toho jsme profitovali. Kubala byl takový volný hráč a nakonec dal gól,“ popisoval.

Oulehla souhlasil. „Tijani s Kubalou tam přinesli kvalitu, obrázek hry se bohužel pro nás změnil. Nakonec mohli domácí i rozhodnout, takže ten bod bereme, i když jsme měli zápas rozehraný na výhru,“ rekapituloval kouč Varnsdorfu.

Při troše štěstí mohli domácí dát kýžený druhý gól a rozloučit se se svými fandy výhrou. „Bylo to podobné jako v prvním utkání s Varnsdorfem venku. Tam jsme také měli špatnou první a dobrou druhou půli,“ vybavoval si Habanec.

„Začali jsme víc běhat, dorážet, byli častěji na míči. Nějaké šance jsme si vytvořili, škoda toho. Na druhý gól jsme měli,“ mínil záložník Samiec.

Trenér Habanec uznal, že jeho tým čeká přes zimu dost práce. „Myslel jsem, že budu hodnotit bodově lepší podzim. Ale je v naší hře ještě dost hluchých míst, na kterých je třeba zapracovat,“ zakončil.

Fotbal Třinec – FK Varnsdorf 1:1 (0:1)

Branky: 59. Kubala – 22. Breda. Rozhodčí: Lerch – Koval, Klupák. ŽK: Gáč, Janoščín – Micovčák, Houser, Ondráček, Heppner. Diváci: 408.

Třinec: Adamuška – Kušnír, Bedecs, Gáč, Janoščín – Samiec, Valenta (46. Kubala) – Hlúpik (46. Tijani), Machalík, Cienciala (76. Omasta) – Arroyo. Trenér: Habanec.