Třinečtí během přípravy sehráli pět přátelských zápasů. V tom prvním sice nestačili na polskou Cracoviu, od té doby ale jednou remizovali a třikrát vyhráli. Slezané uspěli také ve víkendové generálce proti Karviné B, která měla v týmu i několik prvoligových fotbalistů.

„Bylo vidět, že přijel velmi dobrý tým. Mě osobně těší to, že jsme dokázali vyhrát a také to, že jsme hráli velice organizovaně,” uvedl pro klubový web po vítězství 2:1 trenér Třince František Straka.

Kádr Třince v létě prošel velkou obměnou. Slezané půjdou do nového ročníku s menším počtem hráčů, než tomu bylo loni, o to více by ale měl být tým kvalitnější. „Chtěli jsme okysličit mužstvo, aby v něm zavládla jiná atmosféra a splnili jsme náš cíl,” vysvětlil Straka a dodal: „Vytipovali jsme si hráče, kteří by nám měli pomoct, ať už se jedná o Michala Petráně, Vencu Juřenu, Davida Klusáka, Lukáše Kaniu či Michala Szewieczka. Vrátil se nám Christián Steinhübel, který byl na testech v Seredi. V posledním utkání měl dobré věci. Máme osmnáctičlenný kádr, je užší, ale kvalitnější.”

N´Toya uspěl na testech

Novou tváří v třinecké sestavě je také stoper či defenzivní záložník N´Toya, který uspěl na testech. „Je to velice skromný hráč, líbí se mi, že nemá žádné veliké nároky. Působí pozitivním dojmem, chce na sobě pracovat. Není to namyšlený fotbalista, který si myslí, že by mohl kopat za Real, Spartu nebo Slavii. N´Toya je fotbalistou, který by nám v mnoha ohledech mohl vytáhnout trn z paty,” řekl o něm Straka.

V sobotu Třinec doma přivítá Ústí nad Labem, o týden později pak opět před vlastními fanoušky vyzve Duklu. „Začátek je pro nás velice důležitý, musíme se na něj dobře připravit. Nechceme, aby se přihodilo to, co před mým příchodem nebo to, co se stalo po zimní přípravě,” hlásí Straka, který doufá, že Třinec se letos nebude strachovat o záchranu. „Rádi bychom se dostali do horní poloviny tabulky. Jsem přesvědčen o tom, že mančaft na to máme,” uzavřel.