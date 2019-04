Třinečtí fotbalisté se dočkali tříbodového zisku poprvé na jaře, tedy na sedmý pokus. Nový trenér Tomáš Jakus vedl tým teprve podruhé a hned získal tolik bodů, co jeho předchůdce Jiří Neček v celém dosavadním jarním programu.

Za vítězstvím vykročili hutníci po čtvrthodince hry, kdy se prosadil Kušnír, a výhru pečetili tři minuty před koncem po trefě Webera. „My jsme nechtěli ustupovat od hry, kterou jsme předváděli už v Sokolově, byť tam to pro nás dopadlo výsledkově špatně. Nebyl to z naší strany zápas na krásu, chtěli jsme to urvat silou, bojovností, odhodláním. A to v naší hře bylo,“ pochválil svůj tým trenér Jakus.

Na svých svěřencích viděl maximální snahu uspět. „Kluci si za tím šli. Vyšla nám nacvičená situace po standardce, kterou jsme v týdnu pilovali, tím jsme se dostali do psychické pohody,“ pochvaloval si po úvodní trefě zkušeného Kušníra.

Druhá půle už podle něj byla hlavně o mentálním nastavení hráčů. „Oni moc chtěli, ale znáte to, když se moc chce, mohou se objevit chyby, nervozita. Z naší strany to nebylo utkání hrané na krásu, byl to důležitý zápas, který jsme potřebovali zvládnout,“ ulevilo se Jakusovi, který mohl slavit první výhru ve druhé lize v roli hlavního kouče.

Jak si ji užil? „Je to příjemné, samozřejmě. Ale vědu bych z toho nedělal. Je to normální zápas jako každý jiný. Ve fotbale se pohybuji už deset let, akorát nyní mám možnost vést druholigové mužstvo. Osobně to beru naprosto normálně,“ svěřil se Tomáš Jakus.

Fotbal Třinec – FK Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 15. Kušnír, 87. Weber. Rozhodčí: Vojkovský – Mojžíš, Dohnálek. ŽK: Omasta, Šuľa, Samiec, Janoščín – Kocourek, Zbrožek, Ondráček, Kodeš, Schön. Diváci: 420.

Třinec: Adamuška – Ilko, Kušnír, Šuľa, Janoščín – Omasta (80. Arroyo), R. Vaněk, Samiec, Janošík (90+1. Gáč) – Buchvaldek (64. Weber) – Dedič. Trenér: Jakus.