Třinec – Druholigoví fotbalisté Třince budou chtít zapomenout na domácí zklamání z duelu proti Ústí nad Labem (1:2) a pokusí se zabodovat v sobotu dopoledne v Pardubicích.

Třinecké čeká další zápas jarní fáze FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. | Foto: Lukáš Kaboň

„Jedeme tam s otevřeným hledím. Prakticky všechny zápasy ve druhé lize jsou vyrovnané, ty mančafty jsou také víceméně vyrovnané a těžko odhadovat, kdo je v utkání favorit a kdo ne. Čekáme náročné utkání,“ uvědomuje si trenér Třince Jiří Neček, který by se s týmem rád co nejrychleji dostal do klidných vod středu tabulky.