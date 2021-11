Třinec si zastřílel, veze výhru z Drnovic

Vyškov je druholigovým nováčkem a stejně jako Třinec se potácí na spodních příčkách tabulky. O to více byl sobotní vzájemný zápas důležitější.

Vyškovští hrají své domácí zápasy v Drnovicích a místním fanouškům udělali radost už ve druhé minutě, kdy se zásluhou Vintra dostali do vedení. Jenže vzápětí vyrovnal Juřena a před odchodem do kabin poslal Třinec do vedení Ba.

Na začátku druhé půle mohl Vyškov srovnat, domácí svou šanci ale zahodili, a tak přišel trest – po trefě Omasty to bylo 1:3. Slezané už vedení nepustili, naopak v závěru se trefil ještě Javůrek a třinečtí si domů odvezli velmi cenné body.

„Kluci k utkání na nerovném terénu přistoupili velice zodpovědně. V úvodu jsme se dopustili individuální chyby, ale brzy jsme vyrovnali, dali gól do šatny a pak už jsme utkání ovládli. Mohli jsme přidat i další branky, ale to už bychom možná chtěli až moc,“ prohlásil po utkání trenér Třince Martin Zbončák.

MFK Vyškov – FK Fotbal Třinec 1:4 (1:2)

Branky: 2. O. Vintr – 3. Juřena, 44. T. Ba, 52. Omasta, 86. Javůrek. Rozhodčí: Švagr – Šimáček, Líkař. ŽK: O. Vintr, Amadou, Srubek – Foltyn.

Třinec: Adamuška – Foltyn, Ba, Bedecs, Hýbl – Omasta, Habusta (90. Buneš), Weber (76. Steinhübel), Kania (82. Javůrek) – Juřena, Petráň (90. Puchel). Trenér: Zbončák.