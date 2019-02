Kádr trenéra Jiřího Nečka se rozrostl, když nepočítáme Tomáše Webera, který v Třinci působil už na podzim, hned o sedm nových jmen. To poslední je přitom asi nejzajímavější. Třinci se podařilo získat z Widzewu Lodž slovenského zkušeného útočníka Róberta Demjana, což je borec, který se v sezoně 2012/13 stal nejlepším střelcem polské nejvyšší soutěže se čtrnácti góly.

„Róbert se rozhodl ukončit své angažmá v Lodži, takže jsme neváhali. Věřím, že nám pomůže nejen na hřišti, ale i v kabině. Je to ostřílený fotbalista,“ podotkl Neček, který si Demjana pamatuje ze svého působení v polských Gliwicích, které vedl. I tehdy byl Demjan střeleckou oporou týmu, a to mužstva Bielsko-Biala.

„Snad se na polské straně vyřídí všechny formality a budeme s ním moci počítat už v sobotu proti Ústí nad Labem,“ přál by si Neček.

Příprava podle plánu

Fotbalistům se v zimní přípravě dařilo. Třinec trápil ligisty, v Karviné remizoval, v Ružomberku dokonce vyhrál. Poradil si i se soupeři z nižších soutěží. „A ti hráli slušně. Nebylo to snadné, jak by si mohl běžný fanoušek myslet. Prospěšnou facku jsme dostali během soustředění na Slovensku. Proti béčku Žiliny jsme hráli vzadu naivně. Věřím ale, že jsme se z toho poučili,“ dodal Neček.

Nejlepším střelcem zimní přípravy byl René Dedič se čtyřmi góly. „Doufám, že si formu schoval na jaro. Góly budeme potřebovat,“ uznal trenér Třince.

Hodně jej mrzelo, že se mu během zimy zranil klíčový muž defenzivy Marek Čelůstka. „Je po operaci kolene, musí jej holt zastoupit jiní,“ pokrčil rameny.

Nejvýraznějšími odchody byl přesun Šimona Šumbery zpět na jižní Moravu, konkrétně do Brna, a odchod Mikka Reintama, který vyslyšel vábení mateřského klubu z Tallinnu a vrátil se domů do Estonska.

Třinec by v úvodu jara rád navázal na to, co předváděl na konci podzimu. Pětkrát v řadě neprohrál, čtyřikrát vyhrál. „Závěr nás zastihl v dobré pohodě, snad v tom budeme pokračovat i teď na jaře,“ zadoufal Neček. Během přípravy systémové věci neměnil. „Jedeme v zaběhnutých kolejích, jen jsme kádr oživili,“ rekapituloval.

Oživení by měli představovat i dva Ekvádorci, záložník Francisco Nazareno a útočník Luis Arroyo, kteří aktuálně čekají na udělení víza.

Ústí bude kousat

Třinec zahajuje čtrnáctizápasový program druhé ligy v sobotu od 10.15 hodin, kdy doma přivítá Ústí nad Labem. Než se trávníky po zimní přestávce vzpamatují, mohou být úvodní zápasy hodně o trpělivosti. „Rozhodnout může jediný gól, je třeba být neustále ve střehu a bojovat nadoraz. Ústí je kombinačně silné a má skvěle zvládnuté brejkové situace. Na to si musíme dát velký pozor,“ varuje Jiří Neček.

Od svých svěřenců očekává, že vloží do hry potřebné srdíčko, aktivitu a důraz. „Chci vidět, jak kluci jezdí od první do poslední minuty. Na startu jara jsou všechny týmy nabušené, každý se cítí plný sil, takže to bude boj. Potřebovali bychom ten začátek zvládnout, abychom se rychle vyšplhali do klidného středu tabulky. Proto od kluků čekám maximální nasazení a agresivitu. Tak můžeme soupeře přehrát,“ zakončil třinecký kouč.

Kádr



Brankáři: Jiří Adamuška (1993), Lukáš Paleček (1980), Michal Bárta (1989)

Obránci: Marek Čelůstka (1985), Pavol Ilko (1993), Jiří Janoščín (1992), Ondřej Kušnír (1984), Imrich Bedecs (1991), David Gáč (1998), Erik Šula (1995), Lukáš Lupták (1990)

Záložníci: Richard Vaněk (1991), Martin Janošík (1993), Lukáš Buchvaldek (1996), Tomáš Weber (1996), Tomáš Omasta (1995), Martin Samiec (1998), Francisco Nazareno (1993), Michal Klec (1995), Petr Joukl (1983), Lukáš Cienciala (2001)

Útočníci: René Dedič (1993), Matěj Schwendt (1993), Luis Arroyo (1999), Lukáš Hapal (1992)

Přišli: Tomáš Weber (prodlouženo hostování z Karviné), Erik Šula (Poprad), Lukáš Hapal (Prostějov), Lukáš Lupták (hostování z Trnavy), David Gáč (hostování z Brna), Francisco Nazareno (SC Delfín Manta), Luis Arroyo (América SC de Ambato), Petr Niemczyk, Lukáš Cienciala (oba z dorostu)

Odešli: Šimon Šumbera (Brno), Mikk Reintam (Nömme Kalju), Michal Mravec (návrat na Slovensko), Karel Hejný (konec ze zdravotních důvodů)

Příprava: Karviná – Třinec 1:1 (Kušnír), Třinec – Otrokovice 5:0 (Šula, Vaněk, Jánošík, Omasta, Arroyo), Katowice – Třinec 2:0, Třinec – Havířov 5:0 (Dedič 3, Arroyo, Bedecs), Třinec – Banská Bystrica 0:0, Ružomberok – Třinec 0:1 (Klec), Žilina B – Třinec 4:2 (Buchvaldek, Omasta), Třinec – Frýdek-Místek 1:0 (Dedič).