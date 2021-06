/FOTOGALERIE/ V pondělí začal letní přípravu také účastník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY z Třince. Pod Javorovým bylo rušno. Tradičního účastníka druhé ligy opustilo hned několik hráčů, a to i v čele zkušeného zadáka Janoščína. Nicméně Třinečtí hlásí velkou posilu do ofenzívy. V Pardubicích ulovily útočníka Michala Petráně.

Michal Petráň se stal velkou posilou Třince | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„Na útočníka jsme cílili. Michal Petráň patří ke kvalitním fotbalistům,“ řekl sportovní manažer Třince Marek Čelůstka. Osmadvacetiletý kanonýr si vyzkoušel i nejvyšší soutěž, a to v barvách Pardubic a Karviné. Nastoupil do dvaačtyřiceti zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky. Další jistou posilou je sedmadvacetiletý obránce z Blanska David Klusák. „Vedle těchto dvou hráčů, budeme ještě zkoušet mladé fotbalisty,“ poznamenal Čelůstka. Do této skupiny patří Michal Szewieczek z pražské Sparty, dále záložníci Aleš Mooc z Baníku Ostrava a Marek Bielan z Karviné. Do branky přichází Radovan Murin z ostravského Baníku.