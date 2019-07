„Z tohoto pohledu je to skvělé, získat na startu čtyři body ze dvou venkovních zápasů, to je výborný start. Na druhou stranu jsme dnes měli o jednu dvě tutovky více a inkasovali v závěru zápasu. Škoda bodů,“ zalitoval nový trenér Třince Svatopluk Habanec.

Jeho tým v první půli inkasoval jako první, ale po změně stran skóre otočil. „Byli jsme svědky dvou rozdílných poločasů. Z naší strany nebyla ta první půle vydařená. Hráči byli daleko do protihráčů, Varnsdorf dobře kombinoval. Musím přiznat, že mě překvapil. V týmu má spoustu nových hráčů, ale na souhře to poznat nebylo. Soupeř zaslouženě vedl,“ uznal férově Habanec.

Sám čekal, že domácí budou více zalezlí. „Ale nebáli se toho, hráli odvážně,“ vysekl soupeři poklonu.

Druhá půle vypadala z jeho pohledu mnohem lépe. „Byly tam dobré věci, šance, mohli jsme naše vedení potvrdit gólem na 3:1, což se bohužel nestalo a soupeř nás potrestal,“ shrnul závěr utkání.

Jeho protějšek David Oulehla výslednou remízu bral. „Chtěli jsme to zvládnout za tři body a šli do toho naplno. První půle mě uspokojila, plnili jsme si úkoly, šli do vedení. Bohužel ve druhé půli jsme hru zbytečně otevřeli. Když vedeme, není třeba hrát tak otevřeně. Nakonec nás to stálo výsledek a mohli jsme i prohrát. Třinec měl pasáž, kdy nás zmáčkl, remíza byla v tu chvíli maximem,“ zhodnotil utkání varnsdorfský kouč.

FK Varnsdorf – Fotbal Třinec 2:2 (1:0)

Branky: 38. Rudnickij, 83. Micovčák – 49. Kubala, 70. Omasta. Rozhodčí: Hanousek – Myška, Lakomý. ŽK: M. Richter, Bláha – 73. R. Vaněk, 89. Kubala. Diváci: 895.

Třinec: Adamuška – Machalík, R. Vaněk, Janoščín, Arroyo (63. Janošík) – Valenta (90. Wojnar), Kubala, Bedecs, Hlúpik – Omasta, Gáč. Trenér: Habanec.