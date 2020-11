Druholigoví fotbalisté Třince bodovali už počtvrté za sebou. A stejně jako v duelech proti Žižkovu a Vyšehradu, tak i Táborsko porazili 2:0. Svěřenci kouče Straky tak nedostali gól už ve třech duelech v řadě. „I navzdory dvěma výhrám jsme věděli, že to bude velice těžké utkání, protože Táborsko je velmi nepříjemný a silový tým,“ uvedl po zápase Straka.

V první půli se hrál vyrovnaný zápas. „V prvním poločase to bylo hlavně o síle. Nechci říct, že fotbal byl v pozadí, ale bylo to hlavně o osobních soubojích,“ řekl Straka. Na první velkou šanci se čekalo až do šedesáté minuty. To se do velké příležitosti prodíral Janoščín, tomu však chyběl jen kousek k tomu, aby míč dostal do prázdné brány.

O pár minut později byl před bránou Táborska obrovský závar, který málem vyřešil Habusta, jenže jeho pokus skončil na tyči. „Věděl jsem, že kluci do toho šlápnou, že máme sílu na to, abychom utkání zvládli,“ říkal Straka.

Už už se zdálo, že utkání dospěje k bezbrankové remíze, Slezané ale v závěru zabrali a rozhodli o svém triumfu. Po standardní situaci se totiž k míči dostal Habusta, jenž tvrdou střelou prostřelil Slávika. Ten navíc o minutu později podběhl třinecký nákop, což potrestal Stáňa, který bez problémů poslal míč do prázdné brány. „Hráčům jsem kladl na srdce, aby byli disciplinovaní a trpěliví. Nakonec jsme dali důležitý první gól a vzápětí výhru zpečetili druhým,“ radoval se po utkání zkušený trenér Třince.

Slezané tak vyhráli 2:0 a vezou se na vítězné vlně. Další duel Strakovy svěřence čeká v sobotu v Ústí nad Labem.

FK Fotbal Třinec – FK MAS Táborsko 2:0 (0:0)

Branky: 87. Habusta, 88. Stáňa Rozhodčí: Dubravský – Dresler, Podaný. ŽK: Attah, Hýbl, Cienciala, Habusta – Navrátil, Havrda. Bez diváků.

Třinec: Pastornický – Celba, Gáč, Janoščín, Hýbl – Habusta, R. Vaněk I. (90+2. Foltyn) – Cienciala (90. Bolf), Weber (46. Stáňa), Javůrek (55. Samiec) – Attah (55. Akulinin). Trenér: Straka.