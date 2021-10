Devětadvacetiletý Petráň přicházel do Třince před sezonou jako velká posila. Proti Žižkovu dal však teprve druhý gól sezony. Ovšem branka to byla nesmírně důležitá, protože znamenala výhru nad Žižkovem.

Zkušený útočník se trefil z penalty. „Říkal jsem si, že to třeba bude klíčový okamžik, ze kterého možná padne jediný gól. Snažil jsem se na něj stoprocentně soustředit. Vystřelil jsem k tyči, gólmanovi jsem dal trošku čuchnout, protože si na míč trochu sáhl. Jsem rád, že mi to tam spadlo,” prohlásil pro klubový web.

Utkání s Viktorkou domácí stálo spoustu sil a o body se bojovalo až do samého konce. „Byl to velice těžký zápas s řadou soubojů. Museli jsme do nich jít na sto procent, tři kluky protihráči trefili tak nešťastně, že utkání nemohli dohrát. Nejdůležitější je, že jsme to dotáhli do vítězného konce,” ulevil si Petráň.

Slezané se po vítězství odlepili ze dna tabulky, na které spadl tým Chrudimi. Třinec má o dva body více, třináctý Žižkov má pak další bod k dobru. „Získali jsme tři nesmírně důležité body. Musíme se dívat dopředu,” hlásí bývalý útočník Karviné nebo Pardubic.

Petráň má na kontě zatím dvě branky. Nejen on ale věří, že na jeho kontě přibudou další a Slezané začnou pravidelně bodovat.