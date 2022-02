Jako první vážně zahrozil ostravský Tetour. Jeho pokus brankář Adamuška ještě kryl, o minutu později ale z dorážky dával první gól Smékal. Za minutu později však bylo díky pěkné akci Bolfa a zakončení Machuči srovnáno - 1:1.

„V prvních patnácti minutách jsme měli dvě tři zbytečné ztráty, soupeř byl lepší. Zbývajících třicet minut bylo vyrovnaných, dostali jsme gól, na který jsme ihned odpověděli,” okomentoval dění v první půli třinecký kouč Martin Zbončák.

Ve druhém poločase mohl Třinec poslat do vedení Petráň. Ten ale svou šanci neproměnil, a tak trestal Baník. Ostravany poslal do vedení svou druhou trefou Smékal a definitivní pojistku přidal v poslední minutě Jaroň. „Ostrava nám dala lekci z produktivity, gól na 1:2 vstřelila ve chvíli, kdy jsme byli lepší. Soupeř byl kvalitní, mladý, běhavý, v přípravě měl dobré výsledky, což potvrdil i u nás. My naopak máme o čem přemýšlet a máme ještě týden na to, abychom šance, které si vytvoříme, dotáhli do gólové podoby,” dodal Zbončák.

FK Fotbal Třinec - FC Baník Ostrava 1:3 (1:1)

Branky: 26. Machuča – 25. a 78. Smékal, 90. Jaroň.

Třinec: Adamuška – Bolf (59. Szewieczek), Ba, Foltyn (59. Bedecs), Javůrek – Omasta, Nešický (80. Khalifa), Machuča (59. Weber), Kania – Juřena, Dedič (59. Petráň). Trenér: Zbončák.