„Jsou to zlaté body. Díky nim jsme se téměř zachránili. Ale pošilháváme po první polovině tabulky. Ještě se pokusíme z posledních kol něco urvat,“ slíbil třinecký trenér Tomáš Jakus. Například už ve středu ve vloženém kole ve Vlašimi.

Trenér Jakus provedl před zápasem korektury v sestavě. Do zálohy posunul Pavola Ilka a poprvé od začátku zápasu naskočil do hry Ekvádorec Luis Arroyo, který s příchodem teplejších měsíců, zdá se, fotbalově ožívá. V Chrudimi se trenérovi odvděčil gólem.

„U těch našich Ekvádorců je největším problémem jazyková bariéra. Oni jsou fotbalově výborní, ale neumějí ani anglicky, takže s nimi musíme komunikovat španělsky. Řešíme to tak, že jim každý týden dáváme naučit se deset českých slovíček, protože komunikace na hřišti je základ,“ vysvětluje Jakus.

Jeho tým se v první čtvrthodině ocitl pod tlakem Chrudimi, ale odolával mu díky hře v bloku. „V předchozích zápasech hrála Chrudim sama v bloku a vyrážela do kontrů. Má tam šikovné rychlé útočníky, ale proti nám musela vyhrát a do její role jsme se mohli pasovat my sami,“ popisoval Jakus.

Defenzivní šiky Třince se dopustily jedné chyby, kterou potrestal domácí střelec Froněk. Zanedlouho ale vybojoval na domácím gólmanovi Zímovi míč důrazný Arroyo a srovnal.

Zajímavý fotbal pokračoval. Chrudimský Drahoš trefil hlavou břevno, na opačné straně se po akci T. Webra dostal k balonu Janošík, který vyšachoval ze hry Zímu a předložil míč Dedičovi, který už věděl, co s ním – 1:2.

Po této brance byli domácí jako opaření. Po další třinecké akci mířil balon už do opuštěné brány, jeden z domácích hráčů jej ale zastavil rukou. Penalty se hosté nedočkali. Pak ještě Janošík pálil mimo.

Ve druhé půli chtěli hosté hrát trpělivě a spoléhat na brejky. Chrudim držela míč, měla územní převahu, ale její akce končily pětadvacet metrů od třinecké brány. „Vývoj zápasu nám hrál do karet a soupeř si s tím nevěděl rady. Škoda, že jsme nedotáhli do konce některý z brejků, možnosti na to byly. Třetí gól by nás uklidnil,“ mínil trenér Jakus.

Jeho tým mohl přidat zásluhou Omasty další gól, ale Zíma jej vychytal. Skórovat mohl i Buchvaldek, posadil na zem oba stopery a zasekával míč i před Zímou, ale už toho bylo až příliš a Buchvaldek o míč přišel.

Chrudimští se v závěru dostali na dostřel Adamuškovy brány, balon se od chumlu hráčů odrazil k Venclovi, ten ale z otočky neuspěl a Třinec si mohl do Slezska odvézt všechny tři body.

MFK Chrudim – Fotbal Třinec 1:2 (1:2)

Branky: 18. Froněk – 25. Arroyo, 37. Dedič. Rozhodčí: Adámková – Kotalík, Pečenka. ŽK: Dostálek, Drahoš – Šuľa, Adamuška. ČK: 90+3. Drahoš (Chrudim). Diváci: 1090.

Třinec: Adamuška – Kušnír, Šuľa, Bedecs, Janoščín – Ilko (89. Gáč), T. Weber, Vaněk, Janošík (82. Buchvaldek) – Dedič, Arroyo (65. Omasta). Trenér: Jakus.