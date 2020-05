O výsledku rozhodla pěkná akce domácích z 11. minuty, kdy přímý kop rozehrál Valenta do vápna a míč si hlavou našel Akulinin. Víc branek nepadlo, i když Třinec šance měl.

„Musím uznat, že se to rodilo porodními bolestmi. V první půli jsme měli slušné pasáže, kdy soupeř blokoval střely, ale dali jsme gól ze standardky, což vnímám jako pozitivum. Co se týče Chrudimi, měla dva hráče vykartované, tak jsem čekal, že kluci budou lehčí na nohách, ale druhou půlku to tak nevypadalo. Soupeř byl velmi zdatný v kombinaci a na hřišti působil lehčeji než my,“ všiml si trenér Třince Svatopluk Habanec.

Hra ještě nesla prvky prvního zápasu po delší době, moc gólových akcí k vidění nebylo, nebezpečnější však byli domácí, kteří Machalíkem zahodili gólovku.

Chrudim nehrála vůbec špatně, i když tutovky jí scházely. Třinec se dostal do hry po vystřídání a v posledních dvaceti minutách měl znovu možnosti, jak náskok pojistit. „Gólových situací bylo několik, třeba kdyby Puchel vyřešil finálovku, mohlo být 2:0 a větší klid. Ale klobouk dolů před Chrudimí. Na to, že strávila čtyři hodiny v autobuse a nebyla kompletní, působila na place lehčeji než my,“ uznal Habanec.

Ocenil tak hlavně tři body. „Já jsem za ně rád, protože hezkých, ale bezbodových zápasů už bylo dost a my potřebujeme body jako sůl. Za těmi jsme si dnes tvrdě šli. A na sedmý pokus to vyšlo. Dohromady s přáteláky jsme čekali dokonce deset utkání. Ale samozřejmě víme, že bez chyb to nebylo. Ještě to chce více odvahy,“ uvažoval.

A jak ocenil novinku v podobě pěti střídání? Bude ji využívat? „I když nepatřím k těm, kdo by často střídal, tak když uvidím, že někdo už v nahuštěném programu tahá nohy, tak ho pochopitelně vyměním. Vítám to, jelikož půlka druhé ligy nemá tak široký kádr, takže je to dobrá možnost jak ušetřit síly. Počítám, že se do hry dostanou i méně vytěžovaní hráči,“ poznamenal Habanec.

Fotbal Třinec – MFK Chrudim 1:0 (1:0)

Branka: 11. Akulinin. Rozhodčí: Cihlář – Vlasjuk, Klupák. ŽK: Steinhübel – Nikodem, Řezníček. ČK: 83. Mrázek (Chrudim). Diváci: 109.

Třinec: Chmiel – Omasta, Kušnír, Bedecs, Janoščín – Hlúpik, Steinhübel (70. R. Vaněk), Valenta (63. Weber), Machalík (86. Samiec), Puchel – Akulinin (86. Wojnar). Trenér: Habanec.