Třinečtí ani ve svém čtvrtém letošním utkání nedokázali bodovat. Tentokrát však proti Jihlavě podali bídný výkon, prohráli 0:5 a přišli o trenéra Svatopluka Habance. „S vedením klubu jsme se dohodli na ukončení spolupráce,“ uvedl Habanec po zápase.

Třinec hrál proti Vysočině opravdu špatně. První gól dostal v osmé minutě, a když se pak o půl hodinu později trefil podruhé Vedral, bylo to už 0:4. „Byl to totální propad, vyhoření ve všech činnostech. Všechno, co jsme si řekli, jsme dělali naopak. Místo toho, abychom na ně vlétli pressingem, tak jsme si dávali těžké balony dozadu,“ komentoval hororové minuty Habanec. „V první půli to byla destrukce, byla tam hromada chyb. Chyběla nám odvaha,“ dodal.

Třinecký kouč o poločase stáhl Vaňka, Ciencialu a Omastu, hosté si svůj náskok ale pohodlně hlídali a navíc přidali ještě jeden gól. Největší příležitost Třince měl Puchel, ten ale poslal míč z přímého kopu jen do břevna.

Slezané jsou i po čtvrtém duelu bez bodu a zůstávají jediným týmem v soutěži, který letos ještě nebodoval. „Fotbalisté k tomu přistupují tak, že přijdou, odtrénují a vezmou si peníze. To je špatně. Pokud se okamžitě nezlepší, stanou se hrobaři třineckého fotbalu,“ prohlásil naštvaně sportovní manažer Třince Marek Čelůstka. Jendo je jisté – trenér Habanec u toho už nebude.

FK Fotbal Třinec – Vysočina Jihlava 0:5 (0:4)

Branky: 23. a 37. Vedral, 8. Smejkal, 18. Štefánek, 77. Tureček. Rozhodčí: Dorušák – Dresler, Vodrážka. ŽK: Habusta – Vedral. Diváci: 228.

Třinec: Pastornický – Bolf (42. Attah), Habusta, Janoščín, Javůrek – Foltyn, R. Vaněk (46. Celba) – Omasta (46. Stáňa), Weber, Cienciala (46. Puchel) – Akulinin. Trenér: Habanec.