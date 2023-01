Slezané se na jaře budou muset obejít bez služeb sedmadvacetiletého záložníka Jiřího Kateřiňáka, který z rodinných důvodů odešel blíže k domovu do Táborska. Třinec by však chtěl nějaké hráče i získat. „Hledáme náhradu za Kateřiňáka, rádi bychom přivedli středního ofenzivního záložníka nebo útočníka, taky potřebujeme někoho na levý kraj obrany. Tam máme jen Hýbla, proto tento post potřebujeme zdvojit,“ uvedl Zbončák.

Třinec se na přestupovém trhu dívá i za hranice. Pod Javorový by měli dorazit na zkoušku tři hráči z Afriky. „Vypadají dobře, u nich je to ale vždy sázka do loterie. Díváme se i na Slovensko, seznam hráčů je dlouhý, je ale otázkou, jak to dopadne. Víte, je těžké k nám přivést někoho z Čech, když má nabídku třeba z Vlašimi. Jsme tady trochu odříznutí, máme to složitější, ale něco snad dopadne,“ přál by si trenér Zbončák. Podle informací Deníku neklapne ani návrat Reného Dediče, který na podzim hostoval v Plzni.

Slezané vstoupili do letošního druholigového ročníku dobře, podzim ale nakonec uzavřeli až na čtrnáctém místě, jen dva body nad poslední Spartou B. Na druhou stranu, na pátou Karvinou ztrácí pouze sedm bodů. „Chtěli jsme více bodů. Herně to sice nebylo špatné, ale srážela nás mizerná produktivita, nemáme střelce. Zase nás nejspíš čeká boj o záchranu,“ uzavřel Zbončák.