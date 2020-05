Svou pokračující misi rozehrají v úterý na vlastním stadionu, přičemž soupeři z Chrudimi mají co vracet, protože na východě Čech na podzim padli těsně 0:1, když na držení míče byli lepší a domácí jen využili v závěru ojedinělé chyby Třince.

„Měli jsme i šance, ale hlavně jsme hráli pomalu, a to nesmíme opakovat. Chrudim má ve svém středu tři čtyři nebezpečné hráče, kteří jí tvoří hru, hlavně to ale bude o nás a o našem přístupu,“ uznává trenér mužstva Svatopluk Habanec.

Své svěřence už upozornil, že pokud budou hrát stejně pomalu jako v Chrudimi, neuspějí ani tentokrát. „Musíme hru zrychlit. Nachystaní jsme, po té šíleně dlouhé pauze už se všichni těšíme. Směřujeme to do fáze, kdy by kluci na place měli projevit maximální chtění a touhu uspět. Nic jiného než výhru nebereme, hrajeme doma, kde to známe, byť to bude bez diváků,“ připomíná zásadní rozdíl oproti podzimu Habanec.

Východočeský dvojboj

Jak moc vlastně budou fanoušci chybět? „Podpora domácího kotle je pro tým vždy důležitá, z tohoto pohledu to bude jako přátelské utkání, ovšem na hřišti to bude mistrák a já věřím, že jej zvládneme a dodáme si na úvod trochu klidu, se kterým hodláme sezonu dohrát,“ dodává Habanec.

Ostatně, jet v sobotu do Hradce Králové, na půdu jednoho z favoritů soutěže s nezdarem v zádech by asi nebylo to pravé ořechové. „Pořád slýchávám, že hrajeme dobrý fotbal, jenže mnohdy tomu schází bodové vyústění. To bychom na jaře rádi změnili,“ vysvětluje Habanec, jehož tým čeká dojezd soutěže v pravidelném rytmu úterý – sobota.

Zvládne to tým? „Pokud ne, tak jsme něco v přípravě asi dělali blbě,“ dodává trenér, který upozorňuje, že v nabitém termínovém kalendáři se o to víc bude dbát na regeneraci. „Ještě, že už se vládní opatření proti koronaviru uvolňují. I tak budeme muset na stadionu dodržovat řadu pokynů ohledně hygieny a bezpečnosti,“ má Habanec stejně jako hráči nastudovaný manuál od Ligové fotbalové asociace.

Úterní zápas s Chrudimí startuje v 17 hodin a fanoušci jej budou moci sledovat na webových stránkách klubu.