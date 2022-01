Třinečtí poslali do první přípravy několik dorostenců v čele se Zogatou, Klimkem, Mieszkem nebo Kaniokem. Do akce zasáhli i dva hráči, kteří jsou v Třinci na zkoušku - Ondřej Machuča a Tunisan Iheb Hadj Khalifa.

Třinec porazil třetiligový Frýdek-Místek 4:0. O výhru se postarali oba útočníci Puchel s Nieslanikem, kteří shodně dali po dvou gólech. Puchel se dvakrát prosadil v první půli, Nieslanik se trefil po přestávce.

„Od prvního přípravného utkání chceme hrát fotbal, který budeme po hráčích vyžadovat na jaře. Utkání splnilo účel, chtěli jsme vidět v akci nové hráče a mladé kluky z dorostu. S výsledkem i hrou můžeme být vcelku spokojeni, i když v naší hře ještě byly určité nedostatky,” uvedl po zápase asistent domácího trenéra Zbončáka Zdeněk Cieslar.

A co k utkání řekl trenér Valcířů Robert Pištěk? „Výsledek vypadá hrozivě, ovšem neodpovídá průběhu utkání. Třinec v tomto duelu proměnil všechno, na co sáhl. Vytvořili jsme si tři dobré brankové příležitosti, ale ani jednu neproměnili. Doplatili jsme na nedorazy a chyby v obraně, kterých jsme se dopustili a Třinec je potrestal,“ prohlásil pro klubový web.

Třinec do utkání poslal několik nových tváří, ještě ale nenasadil slovenského útočníka Reného Dediče, který ve slezském celku už před dvěma a půl lety působil. Poté si zahrál ligu za Opavu a na podzim byl v druholigové Příbrami.

„Od Rendy, coby od útočníka, si slibujeme góly. Snažíme se o to, aby k nám chodili hráči, kteří charakterově i povahově zapadnou do našeho týmu, aby byli pokorní a pracovití. Tohle všechno Renda splňuje, za celý klub i za město Třinec se bude rvát,“ řekl na adresu osmadvacetiletého útočníka sportovní manažer Třince Marek Čelůstka. „Je to urostlý útočník, dovede si dobře pokrýt míč tělem a sklepnout ho spoluhráčům, je velice silný ve vápně, takže na sebe bude vázat další obránce, čím bude vytvářet prostor svým spoluhráčům,“ dodal.