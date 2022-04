Žižkov začal aktivněji, první velká šance ještě skončila na břevně, ve třiadvacáté minutě už ale dával Vandas na 1:0. Domácí mohli přidat i další branku, Třinec se ale ubránil a v 37. minutě díky hlavičce Machuči srovnal na 1:1.

„Úvod od nás nebyl dobrý, ale potom jsme se soupeři vyrovnali," uvedl hostující kouč Martin Zbončák.

Poté, co časomíra ukrojila hodinu hry, se Slezané radovali znovu. Tentokrát se hlavou prosadil Habusta a bylo to 1:2. „Do té doby jsme hráli velmi dobře, ale potom jsme zbytečně zalezli. Hráči měli v hlavách, co se stalo posledně a koncovku zase nezvládli," řekl Zbončák.

Žižkov v závěru třinecké zatlačil a v poslední minutě se díky Súkenníkovi dočkal i vytoužené branky. Slezané tak znovu přišli v úplném závěru o výhru a ještě je čeká tvrdý boj o záchranu.

„Tak zkušený tým to měl uhrát na polovině soupeře. Zase jsme to nezvládli, v posledních dvou duelech jsme zbytečně přišli o čtyři body. Už jsme mohli být někde jinde. Situace zůstává kritická," dodal Zbončák.

FK Viktoria Žižkov – FK Fotbal Třinec 2:2 (1:1)

Branky: 23. Vandas, 90. Súkenník – 37. Machuča, 60. Habusta. Rozhodčí: Zaoral – Arnošt, Bureš. ŽK: Batioja – Bedecs.

Třinec: Hasalík – Bolf, Bedecs, Foltyn, Javůrek (88. Hýbl) – Omasta, Habusta, Machuča, Kania (88. Szewieczek) – Juřena (65. Weber), Dedič. Trenér: Zbončák.