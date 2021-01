Ciencialovi je teprve 19 let. Letos za Třinec odehrál jedenáct zápasů, na kontě má i jeden gól. Ligové kluby mladý záložník zaujal tím, že umí hrát na více postech. Navíc zvládá souboje jeden na jednoho, kterých se nebojí. Takoví hráči jsou cenění jako sůl. „Pořád je mi vštěpováno, abych se soubojů jeden na jednoho nebál. Myslím, že o tom je moderní fotbal,“ uvedl klenot ze Slezska. „Snažím se tak hrát v každém zápase, dělá mi to radost. Ligové kluby si toho všimly,“ dodal.

Cienciala ještě stále patří Třinci, to už by se ale brzy mohlo změnit. Na seznam vytipovaných posil jej totiž přidala prvoligová Karviná a dokonce i ostravský Baník. „Ano, mohu to potvrdit,“ řekl Cienciala o zájmu z Fortuna ligy. „Žádnou jistotu ale nemám. Řešíme to s manažerem, snad každou hodinu si voláme, ale pořád se to mění,“ uvedl s tím, že zájem žádného dalšího klubu se v současné době neřeší.

Je tak několik možností, kde by kreativní záložník mohl na jaře hrát. Možná se bude rvát o místo mezi elitou. Taky se může stát, že jej Baník nebo Karviná koupí a Cienciala zůstane na hostování v Třinci. Nebo se přestupu může dočkat později, třeba až v létě. „Ve hře je stále více variant. Mělo by se to rozseknout v nejbližších dnech,“ říká o své budoucnosti Cienciala, který si je moc dobře vědomý toho, že by mezi elitou nedostal nic zadarmo.

Navíc by měl daleko méně času na aklimatizaci, protože Fortuna liga se rozběhne už o následujícím víkendu. „O to je to složitější. Čas ukázat se v novém klubu by byl menší. První liga je o krok dál a asi mi bude trvat, než si přivyknu na tempo, ale věřím, že to zvládneme a vybereme tu nejlepší cestu. A pokud přestup nedopadne teď, tak to stále bude velká motivace do budoucna,“ hlásí Cienciala.

Třinecký záložník je rád, že si svými výkony nahlas řekl o prvoligovou pozornost. „Jsem neskutečně šťastný za to, že to, co dělám, je vidět,“ uved. A i kdyby nakonec zůstal v Třinci, tak by rozhodně nepolevil. „Stále je to jedna z variant. V Třinci teď jsou na jaro vysoké cíle, máme tady kvalitní tým“ prohlásil Ciencala o souboru, který zvednul zkušený kouč František Straka. „Umí tým dobře naladit. Přestali jsme dostávat hodně gólů, což je vidět na našem bodovém zisku. Je to správná cesta a snad se v ní bude i nadále pokračovat,“ uvedl Cienciala.