Třinečtí svému kouči narozeniny nepokazili. Poprvé v sezoně vyhráli i doma a dotáhli se na svého sobotního soupeře.

Ten si mimochodem za čtyři dny zopakuje výlet do Slezska znovu, protože ve středu ho čeká v Karviné ligový celek v rámci 3. kola MOL Cupu.

Ale zpět do Třince – domácí hodlali potvrdit tři body z Vyšehradu a ani třetí pražský soupeř v soutěži neuhrál s hutníky ani bod. Třinec si po skalpu Dukly a nováčka z Vyšehradu poradil i s viktoriány.

V první půli se tleskalo utažené ráně Samiece do šibenice, k němu se přidal i hlavičkující Kušnír a bylo to 2:0.

Pražané se po změně stran nevzdali, lépe kombinovali a dokázali srovnat. Závěrečné slovo však bylo domácích, kteří dvěma góly v rozmezí devíti minut strhli vítězství na svou stranu.

Kouč Žižkova Zdeněk Hašek viděl utkání takto: „Sluší se pogratulovat Sváťovi k narozeninám, oslavy budou jistě vydařené, neboť dnes jeho tým vyhrál. A vyhrál proto, že byl silnější ve vápnech, tedy jak ve svém, tak hlavně v tom našem. Čtyřikrát jsme nepokryli zadní tyč po centrech, z toho padly góly a s tím se nedá hrát. Můžeme hrát kombinačně hezky od vápna k vápnu, ale tohle není krasobruslení. Třinec byl agresivnější a důraznější, a proto bere tři body.“

Třinecký trenér Svatopluk Habanec uznal, že soupeř byl možná o něco lepší ve hře s míčem, jeho tým byl ale produktivní. „Žižkov byl na balonu opravdu velice silný, zatápěli nám na začátku druhé půle, kdy jsme působili o něco vlažnějším dojmem a nehráli to, co nás zdobilo v první půli, kdy jsme dobře dostupovali hráče, hráli aktivně a vytěžili dva góly. Byla tam snaha o centry, to se nakonec projevilo. Musím ale říct, že za stavu 2:2 mohl soupeř při větší odvaze skóre i otočit. Naštěstí jsme dokázali včas reagovat, povedla se nám střídání a máme tři body,“ těšila Habance důležitá výhra.

Fotbal Třinec – Viktoria Žižkov 4:2 (2:0)

Branky: 14. Samiec, 20. Kušnír, 73. Kubala, 82. Hlúpik – 55. Súkenník, 65. Urbanec. Rozhodčí: Cieslar – Dohnálek, Bureš. ŽK: Bedecs, Akulinin – Batioja. Diváci: 529.

Třinec: Adamuška – Kušnír, Gáč, Bedecs, Janoščín – Samiec, Machalík (90. Vaněk) – Omasta, Valenta (63. Kubala), Hlúpik – Tijani (76. Akulinin). Trenér: Habanec.