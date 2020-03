Díky novým opatřením vlády o co nejmenším pohybu a shlukování obyvatel přistoupili třinečtí fotbalisté ke zrušení společných tréninků. Opatření potrvá do 24. března.

Třinecčtí fotbalisté makají doma. Do 24. března, pak se uvidí. | Foto: Petr Rubal

„Samozřejmě se řídíme pokyny krizového štábu. Rozdali jsme individuální tréninkové plánby, podobně jako jinde to bude o nějakém běhání, posilování. Do 24. března pojede každý individuálně a pak budeme reagovat na orgány řídící fotbalové soutěže,“ doplnil trenér Třince Svatopluk Habanec, který při pohledu do historie zjistil, že koncem šedesátých let minulého století se přihodilo něco podobného a od té doby se fotbalové soutěže odehrávaly ročníkovým systémem podzim – jaro.