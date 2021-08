Třinci vstup do letošní sezony nevyšel. Slezané prohráli čtyři z pěti zápasů a poté, co v posledním kole padli 1:3 v Prostějově, bouchlo vedení klubu do stolu. Straku vystřídal Zbončák, jenž tým dostal na starost s asistentem Zdeňkem Cieslarem.

„Odehrálo se to hodně rychle. Začalo se to řešit po zápase v Prostějově,” řekl pro Deník Zbončák, který Třinec krátce vedl už v úvodu sezony 2016/17. „Mile mě to překvapilo. Jsem třineckým rodákem, už jsem si to dříve zkusil a nabídku jsem tak přijal,” dodal.

Zbončák naposledy působil u Regionální fotbalové akademie, kde byl spokojený. I proto se mu nedocházelo snadno. „Na rozmyšlení jsem neměl moc času. Chvíli jsem váhal, zvažoval jsem to z mnoha stran, ale nakonec rozhodla ambice prorazit v dospělém fotbale. Je pravda, že jsem mou práci opouštěl s těžkým srdcem, ale těším se na novou výzvu,” přiznal bývalý ligový fotbalista, který hrával za Liberec, Slavii nebo Spartu.

Šestačtyřicetiletý Zbončák řekl, že počínání Třince sledoval. „Mám přehled. Když jsem mohl, tak jsem se na Třinec díval. Je tady charakterově zdravý tým a kluci chtějí pracovat. Jsou pod tlakem, ale společnými silami se z toho musíme dostat,” burcuje nový kouč předposledního týmu druholigové tabulky.

Přijdou posily?

Zbončák v Třinci nahradil zkušeného Straku, který tým loni dovedl k záchraně. „Věřím, že tady odvedl kvalitní práci. Přišel v nelehké situaci, zachránil to a patří mu velký dík. Fotbal je ale krutý. Vždy to odnese trenér,” uvědomuje si bývalý obránce nebo záložník, který si zahrál taky v Dynamu Moskva nebo řecké Soluni.

Kádr Třince prošel během léta hodně velkou proměnou. Dají se čekat ještě další změny? „Uvidíme, jak to půjde. Pokud by nás někde tlačila bota, tak bychom hledali řešení. Každopádně tým kvalitu má,” říká Zbončák, jenž své svěřence připravuje na sobotní duel s Líšní. „Uděláme maximum pro to, abychom zápas zvládli. Z kluků cítím odhodlání, potřebujeme body, ale budeme k tomu přistupovat s pokorou,” uzavřel Zbončák.