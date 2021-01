Třinečtí začali s přípravou v pondělí. Nejprve je čekaly zdravotní testy v Prostějově a ve středu tým podstoupil i antigenní testy na koronavirus, jejichž výsledky byly u všech přítomných hráčů i celého realizačního týmu negativní. „Víme, že mezi svátky hráči měli kontakty se svými rodinami, proto jsme nechtěli nic zanedbat,“ uvedl předseda představenstva a generální manažer týmu Karel Kula.

Už v sobotu Třinec čeká přátelský duel proti Karviné, další přípravné zápasy jsou ale zatím v jednání. „Měli jsme nasmlouvané nějaké týmy ze třetí ligy, ale ty nemohou trénovat, takže to řešíme operativně. Nejedeme ani na soustředění do Luhačovic, takže v tomto směru to zatím není optimální,“ řekl Kula.

V Třinci už nebudou pokračovat Zlatohlávek, francouzský stoper Ngimbi ani brankář Ciupa, jenž se vrací do Karviné. Naopak připravený už je gólman Adamuška, který bude krýt záda Pastornickému. Do přípravy naskočil taky navrátilec z hostování Nieslanik, z dorostu povýšil Bora a vrací se i rekonvalescenti Hlúpik s Omastou. Zato Bedec se ještě připravuje individuálně.

Třineckou kabinu by však mohl opustit Cienciala, o něhož se zajímají kluby z Fortuna ligy. „Uvidíme, jak to dopadne. Zatím se připravuje s námi, ale je to mladý kluk, který má šanci na ligu. A my chceme, aby se naši mladíci v lize prosadili,“ řekl Kula na adresu devatenáctiletého záložníka. „Pokud odejde, bude to ztráta. Ale máme tady Puchela, Janoščína, Hýbla nebo Javůrka, kteří ho mohou nahradit. Pokud mu přijde nabídka, tak mu v přestupu bránit nebudeme,“ dodal.

Žádný nový hráč do Třince zatím nepřišel, to ale neznamená, že tým nebude posilovat. „Někdo na testy určitě přijde, na druhou stranu, máme široký kádr,“ řekl Kula, který by do slezského klubu rád přivedl nového stopera a podhrotového hráče. „Snad budeme mít šťastnou ruku a najdeme vhodné typy. Poslední slovo bude mít trenér Straka, který rozhodne o tom, jestli ty hráče bude chtít, nebo ne,“ doplnil Kula.

Třinec vstoupil do letošní sezony bídně, ovšem po příchodu kouče Straky se hodně zvedl a aktuálně je jedenáctý. Na třináctou příčku mají Strakovi svěřenci náskok sedmi bodů. „Chtěli bychom navázat na to, kde jsme na podzim skončili. Taky uvidíme, jaká bude situace okolo koronaviru a přípravy. Nikdo nemůže nic předvídat, ale určitě se budeme snažit připravit co nejlépe,“ slibuje třineckým fanouškům Kula.