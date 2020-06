Fotbalisté druholigového Třince i lidé z klubu obdrželi informaci, že také výsledky druhého testování na Covid-19, kterému se v týdnu podrobili, byly negativní.

Fotbalisté Třince, ačkoliv jsou v karanténě, by mohli zase začít hrát zápasy. | Foto: Luboš Jeníček

Třinečtí jsou aktuálně v karanténě, a to až do 1. července, kdy mají podstoupit další testy. Fotbalovými kuloáry se však šíří zvěsti o tom, že by měli nastoupit už k nedělnímu utkání v Ústí nad Labem!