Václav Juřena opouští Opavu, míří do Třince

Třicetiletý útočník Václav Juřena opouští Slezský FC Opava. Fotbalista, kterého si do slezské metropole přivedl trenér Roman Skuhravý míří do Třince. Pod Javorovým by měl podepsat tříletý kontrakt.

Praha - Zápas fotbalové FORTUNA:LIGY mezi AC Sparta Praha a SFC Opava 25. dubna 2021. Ondřej Čelůstka (AC Sparta Praha), Václav Juřena (SFC Opava). | Foto: Deník/František Géla

„Václav Juřena je podobným typem hráče jako Denis Kramář. Je na tom velmi dobře běžecky, ale útočník se hodnotí hlavně podle toho, kolik nastřílí gólů. Změna prostředí může v tomhle směru Vaškovi pomoci. Děkujeme mu za jeho služby a přejeme mu hodně štěstí v jeho staronovém působišti," řekl sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. Juřena odehrál za Opavu 73 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek. „Chtěl bych poděkovat všem za příjemné strávené tři prvoligové sezony v Opavě. V klubu je spousta dobrých lidí na správných místech. Věřím, že se Opavě bude dařit a brzy se vrátí zpátky mezi elitu," poznamenal Václav Juřena.