Na Letné se ale neprosadil, zkoušel to i v Jihlavě nebo Českých Budějovicích a naposledy nastupoval za sparťanskou rezervu. V béčku Pražanů byl dokonce kapitánem, v zimě se však připravoval s Třincem, se kterým teď podepsal smlouvu.

„S panem Hrazdílkem jsme se sešli už během podzimní části, když Třinec hrál na Spartě B. Cítil jsem od něj veliký zájem, to samé i ze strany trenéra Zbončáka, který mi vzápětí volal. Přestup do Třince beru jako posun dopředu,“ řekl Turyna pro třinecký web.

Třinec přezimoval na čtrnáctém místě tabulky, hůř jsou na tom jen rezervní týmy Sparty a Slavie. Slezany navíc trápila špatná koncovka, což by měl příchod Turyny změnit. „Měl by vnést do naší ofenzivní hry bojovnost, kvalitu i góly. Věříme, že je bude dávat i připravovat pro ostatní spoluhráče. Má techniku i důraz, dokáže podržet míč, hodí se do více systémů hry,” prohlásil třinecký sportovní manažer Marek Čelůstka. „V útoku jsme na podzim měli problémy, snad to bude s jeho příchodem lepší. Splňuje vše, co jsme od něho očekávali, do našeho mužstva se hodí i povahově,“ dodal.

Turyna se v Třinci znovu sešel i s Ondřejem Machučou, s nímž dříve hrával v Jihlavě. „Vyptával jsem se ho, jak to v Třinci vypadá, jak to tady chodí. Dostal jsem dobré reference, tak jsme se s manažerem rozhodli, že by bylo dobré sem přestoupit,“ prozradil.