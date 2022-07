Video: Třinecký kouč Martin Zbončák by rád získal ještě jednoho útočníka

/VIDEO/ Třinečtí fotbalisté mají za sebou generálku s Opavou. Prohráli v ní 0:1. Trenér Martin Zbončák spokojený nebyl. Ve video rozhovoru přiznal, že by rád do týmu přivedl ještě jednoho útočníka. Ten by měl být náhradou za Reného Dediče, který zamířil do Plzně.