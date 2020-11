Sázka Třince na trenéra Františka Straku se vyplatila. Vyhlášený motivátor totiž v posledních pěti duelech dovedl své svěřence k jedné remíze a čtyřem výhrám, díky čemuž Slezané stoupají tabulkou.

Třinec vyjel do Ústí nad Labem bez vykartovaných Attaha a Hýbla, navíc se mu už po patnácti minutách zranil Javůrek, přesto se hosté dostali do vedení. V 35. minutě se uvolnil Celba, jenž povedenou střelou otevřel skóre zápasu. „První poločas byl přesně podle našich představ. Dominovali jsme a Ústí se k ničemu nedostalo,“ uvedl asistent trenéra Františka Straky Tomáš Jakus.

Po zbytek utkání si hosté svůj těsný náskok hlídali a gólman Pastornický moc práce neměl. Pořádně se sice zapotil při pokusu Koubka, ten ale poslal míč pouze do břevna. „Ve druhé půli už tam byla trochu vidět únava, ale kluci to odjezdili na morál. Domácí měli na konci tlak, což se dalo čekat, ale zodpovědně jsme to odbránili. Kluci táhli za jeden provaz,“ dodal Jakus.

Nesmíme polevit

Domácí ještě v samém závěru chtěli alespoň bod, třinecké zatlačili a do útoku se vydal i gólman Tvrdoň, fotbalisté Třince už ale svůj těsný náskok uhájili. Svou formu Slezané budou chtít potvrdit ve středu, kdy doma přivítají Chrudim. A také další los mají vcelku příznivý. „Nesmíme polevit, budeme na to dbát. Chceme, abychom takto pokračovali i nadále. Každý zápas je jiný, my to ale máme postavené na tom, že hrajeme na nulu a zodpovědnou obranu,“ řekl Jakus. „Obrana je totiž základem úspěchu. I předtím jsme dávali góly, ale vždy jsme jich více dostali,“ uzavřel.

FK Ústí nad Labem – FK Fotbal Třinec 0:1 (0:1)

Branka: 35. Celba. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Leška. ŽK: Písačka, Hudec, Brak – Vaněk, Celba, Foltýn. Bez diváků.

Třinec: Pastornický – Celba, Gáč, Janoščín, Javůrek (16. Bolf) – R. Vaněk I., Habusta – Samiec (83. Foltyn) – Stáňa (76. Weber), Akulinin, Cienciala. Trenér: Straka.