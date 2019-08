Ve Valašském Meziříčí vyhráli hladce 5:0 a těší se na 3. kolo MOL Cupu, které se bude opět losovat.

Svěřenci trenéra Svatopluka Habance vedli do poločasu o dva góly, trefili se ale až po půlhodině hry. Nakonec vyhráli s přehledem, přičemž Tomáš Wojnar zaznamenal hattrick.

„Ten vstup nebyl z naší strany optimální, měli jsme problém s náběhy soupeře, ale zhruba po pětadvaceti minutách jsme hru zpřesnili a pak šli do vedení. Nevadilo ani prostřídání sestavy ve druhé půli. Co se týče fotbalovosti, mělo to slušnou úroveň,“ pochvaloval si Habanec.

Akorát čekal, že jeho svěřenci lépe naloží se standardními situacemi. „Měli jsme výškovou převahu, mohli jsme z nich vytěžit víc. Ale nejdůležitější je postup a teď už se zase soustředíme na sobotní ligový souboj s Brnem,“ dodal Habanec.

Do utkání poslal i novou posilu, mladého Nigerijce Tijaniho, který přichází z Baníku Ostrava. „Působil tam v dorostu, dal i nějaké góly. Doma hrál za nároďák Nigérie v mládežnické kategorii a u nás by měl být na hostování minimálně do zimy. Je to mladý hráč, přestože vypadá už jako chlap. Zapojí se do tréninku a uvidíme,“ představil Habanec novou tvář ve svém kádru.

TJ Valašské Meziříčí – Fotbal Třinec 0:5 (0:2)

Branky: 33., 65. a 68. Wojnar, 44. Kubala, 88. Gáč. Rozhodčí: Kneisl – Volek, Zaoral. ŽK: 1:0. Diváci: 424.

Třinec: Chmiel – Omasta, Kušnír, Gáč, Janoščín – Samiec, Michalík (70. Nieslanik) – Cienciala, Wojnar, Janošík (61. Arroyo) – Kubala (46. Tijani). Trenér: Habanec.