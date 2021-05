Třinečtí vyhráli čtyři z posledních pěti duelů, čtyřikrát navíc udrželi i čisté konto a aktuálně se těší velmi dobré formě. Vysněná záchrana už je hodně blízko.

Cesta k ní ale byla trnitá a Slezané se v průběhu jara trápili. Nesbírali body a nedávali góly. To už ale neplatí a o víkendu se mezi střelce zapsal i dvaadvacetiletý Samiec. „Bylo to po hezké akci, kdy to Mates (Hýbl) s Činčim (Ciencialou) pěkně vykombinovali a dali míč pod sebe. Já šel na první tyč, tak, jak nám to trenér říká, že útočník by tam měl být a zakončil jsem,” řekl pro klubový web.

Přitom Samiec se na hrotu teprve rozkoukává. Jeho místo bylo dlouho v záloze, kde plnil roli defenzivního štítu. „Vždy jsem byl spíše defenzivnějším typem hráče, potom mě trenér Straka párkrát posunul na desítku, na ofenzivního záložníka. V poslední době je ze mě útočník,” řekl ke své cestě na hrot sestavy.

Hlavní je, že zase dáváme góly

V útoku si Samiec každopádně zvykl rychle. „Důležité je, aby útočník dobře napadal, chodil do soubojů a vyhrával je, aby to oběhal a odmakal. Mě osobně se na hrotu hraje dobře, je tam spousta soubojů, což mi vyhovuje,” prohlásil spokojeně Samiec, který čerpal důležité rady od třineckého asistenta Tomáše Jakuse, jenž sám býval útočníkem. „Trenér mi poradil, jak mám chodit do soubojů, jak si mám podržet obránce za zády. Mým hlavním úkolem je pokoušet se vyhrávat hlavičky a sklepávat míče na nabíhající spoluhráče,” dodal.

Samiec je pro hru Třince hodně důležitý a na kontě má i několik gólových nahrávek. „Těší mě, že jsem nějaké branky připravil. Největší radost mám ale z toho, že jsme konečně začali dávat góly. Předtím jsme měli dlouho nepříjemnou sérii, kdy jsme nedali gól ze hry ani ze standardky a trápili jsme se. To je pryč. Je vlastně jedno, kdo ten gól dá, hlavně že padne. A když navíc žádný nedostaneme, je to ještě lepší,” uzavřel.