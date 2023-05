Fotbalisté druholigového Třince nezvládli sobotní duel v Líšni. Záchrana se jim po porážce 0:1 opět vzdálila.

Třinec zůstává poslední | Foto: Petr Rubal

Třinec odjel do Líšně v roli posledního týmu tabulky. A tím také zůstal.

Hostům se sice do sestavy vrátil kapitán Habusta, v první půli se ale Slezané k ničemu nedostali. Zato Líšeň, která bojuje o místo v baráži, byla aktivní a vypracovala si několik nadějných šancí. „Do utkání jsme vstoupili solidně, v první půlhodině jsme se snažili kombinovat a soupeři jsme toho moc nedovolili. V závěru poločasu ale Líšeň začala být nebezpečná,“ uvedl třinecký kouč Roman West.

Po změně stran zahrozili i Slezané, pokus Machuči ale v síti neskončil. Rozhodující moment utkání nabídla 69. minuta, kdy se po rohu prosadil domácí Černín.

Třinec už odpovědět nedokázal. V závěru se ještě do dobré příležitosti dostal Slaninka, vyrovnat ale nezvládl a hosté tak zůstávají na dně tabulky. „Chtěli jsme vyrovnat, balon skákal po brankové čáře, ale gól z toho nebyl. Kdyby utkání skončilo 1:1, tak by nám to alespoň psychicky pomohlo, bohužel jsme míč do sítě nedostali,“ dodal West.

V příštím kole Třinec doma přivítá předposlední Opavu a v posledním utkání bude hrát na půdě první Karviné.

SK Líšeň - FK Třinec 1:0 (0:0)

Branky: 69. Černín Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Ratajová ŽK: Polášek, Sokol – Omasta , Tandara, Holík, Juřena.

Třinec: Adamuška – Tandara (61. Kania), Holík (76. Turyna), Jursa, Juřena (76. Gembický), Foltyn, Habusta, Machuča, Omasta, Hrdlička, Slaninka. Trenér: West.