Třinec na jaře bodoval poměrně pravidelně, doma navíc ani jednou neprohrál. „Ale bodovaly taky týmy, které o záchranu bojovaly s námi. Proto to bylo až do konce tak dramatické. My jsme v jarní tabulce sedmí, ale byly to nervy,“ přiznal Zbončák.

Z Fortuna národní ligy sestupuje beznadějně poslední Žižkov a taky Ústí nad Labem, na které má Třinec kolo před koncem náskok osmi bodů. „Od doby, co jsem do Třince přišel, jsme hráli pod tlakem. Bylo to náročné, ale jsem rád, že jsme to zvládli,“ ulevil si kouč Slezanů.

Jistotu záchrany si Třinec zajistil ve středu, ovšem proti Vyškovu to z jeho strany nebyl bůhvíjak skvělý výkon. „Byli jsme hodně svázaní nervozitou, tým jsem chvílemi nepoznával. Každý zápas hráli s tím, že musí, ale od tak zkušeného mužstva jsem proti Vyškovu čekal víc. Naštěstí jsme vyhráli 1:0 a teď jsme šťastní,“ pousmál se Zbončák a dodal: „Věřím, že kádr zase zkvalitníme a příští rok už se nás sestupové starosti týkat nebudou.“