Třinec v sobotu doma přivítal Žižkov. Slezané však do zápasu nevstoupili moc dobře a pražský tým domácím hodně zatápěl.

Adamuška měl v domácí bráně co dělat, Třinec se ale postupně dostal do hry a začal vystrkovat růžky. Na gól se však čekalo až do druhého poločasu.

Třinec udeřil v 57. minutě díky penaltě, která byla nařízena po faulu na Omastu. K exekuci pokutového kopu se postavil Petráň a ten se nemýlil.

Žižkov se však nepoložil a vypracoval si několik nebezpečných situací. Hosté dokonce i skórovali, jejich gól však nakonec neplatil. Třinec tak už těsný náskok uhlídal a bere tři důležité body.

„Věděli jsme, že pokud se chceme dotáhnout na týmy před námi, musíme vyhrát, kluci to měli v hlavách. Byly to až do konce obrovské nervy, soupeř hrál velice dobře, ale štěstí se přiklonilo k nám,” uvedl po utkání pro klubový web spokojený trenér Třince Martin Zbončák.

FK Fotbal Třinec - FK Viktoria Žižkov 1:0 (0:0)

Branka: 57. Petráň z pen. Rozhodčí: Zaoral – Flimmel, Pečenka. ŽK: Bolf, Ntoya, Juřena, Hýbl, Adamuška – Batioja, Muleme, Švenger.

Třinec: Adamuška – Bolf (86. Szewieczek), Ba, Ntoya, Hýbl – Omasta, Steinhübel (46. Foltyn), Habusta (89. Weber), Kania (79. Puchel) – Juřena, Petráň. Trenér: Zbončák.