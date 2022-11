„Pro nás to byl docela jednoduchý zápas. Čeladná prošla velkou změnou, my jsme si utkání užili, nebylo to nic náročného,” řekl pro Deník Lukáš Baron, který dal Čeladné hattrick. „Kdy se mi něco podobného povedlo naposledy, to vážně nevím. Každopádně nějak vysoko to nestavím, já radši na góly nahrávávám, nejsem žádný střelec,” usmál se.

Lepší zakončení podzimu si snad ani hráči Bystřice nemohli přát. „Jsme spokojeni a už se těšíme na jaro,” přiznal Lukáš Baron. Žádné oslavy vysokého vítězství se ale ještě nekonaly. „Hráli jsme v neděli, v pondělí jsme museli do práce. S podzimem jsme se rozloučili hezky, oslavíme to až teď,” hlásil třicetiletý záložník, jenž dal letos sedm branek a přidal stejný počet asistencí.

Bývalý hráč Třince, Smilovic nebo Vendryně je v Bystřici třetím rokem. Podzim se svými spoluhráči zakončil na čtvrté místě, na jaře by se však hráči Bystřice chtěli posunout výš.

„Myslím, že s týmem, který tady je, jsme mohli být do druhého místa. Pár zápasů nám nevyšlo, každopádně nemáme velkou ztrátu, na jaře bychom chtěli potrápit i první Stonavu, na kterou nám chybí pět bodů,” dodal Lukáš Baron, který za svůj hattrick musel něco přispět i do týmové kasy.