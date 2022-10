Jan Šilák s Brušperkem nejprve trénoval a pak se zapojil i do soutěžního kolotoče. V Karviné nastupoval hlavně za dorost, několikrát už ale nakoukl i do B týmu. „Je to tam fajn. Rád bych se do Karviné ještě vrátil, ale teď jsem v Brušperku, pro který chci odvést maximum. Přišel jsem zatím na půlroční hostování, v zimě se uvidí, co bude dál,” popsal.

Karvinský B tým, za který nastupoval, hraje v divizi. Brušperk působí o soutěž níž, rozhodně se ale nejedná o snadnou soutěž. „Je tady hodně soubojů,” potvrzuje Šilák, který je rád, že svému mateřskému klubu může pomoct. „Můžu klubu splatit to, co mi dal. Je tady hodně kvalitních a mladých hráčů, myslím, že sezona by mohla být dobrá,” dodal.

Brušperk sice v úvodu ročníku už několik bodů poztrácel, má však kvality na to, aby tabulkou stoupal vzhůru. „Nehrajeme vůbec špatně, jen nám chybí kvalita v zakončení. Je třeba, abychom využívali naše šance, každopádně hra se postupně zlepšuje,” těší jej.

Šilákův fotbalový životopis je docela bohatý. Svítí v něm i Baník Ostrava, ve kterém působil v kategorii U16. „Bylo to tam hodně kvalitní, ale taky náročné. Když se vám něco nepovedlo, tak už tam byli další, kteří číhali na svou šanci,” ohlíží se zpátky talentovaný obránce, který má Brušperku co nabídnout. „Jsem sice mladý, ale trenéři se mnou mohou počítat. Měl bych pomoct s tím, abychom nedostávali tolik gólů, možná bych sám mohl i nějaké dát,” usmál se.