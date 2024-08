O první změnu skóre se postarali fryčovičtí hráči po čtvrthodině hry, kdy se po standardní situaci dostal k míči Čulák a na jeho zakončení k zadní tyči domácí gólman nezareagoval – 0:1. Druhou branku pak hosté přidali o osm minut později. Galásek si seběhl za obranu soupeře a po kličce brankáři Bociánovi zasunul míč do prázdné branky – 0:2.

Rozhodující moment střetnutí přišel v 59. minutě. Nejprve hlavní rozhodčí neuznali gól domácímu Křenkovi a ihned z protiútoku pečetil výhru Fryčovic Urbiš. „Máme řečeno, že když je soupeř na nás natáhnutý a my máme možnost rychle z toho vyjet, tak proč toho nevyužít. Nám ten brejk vyšel dokonale, takhle by to mělo vypadat asi v každé soutěži,“ radoval se z vítězné trefy hostující kouč Richard Štroš.

To domácímu trenérovi se tenhle moment moc nezamlouval. „Tohle byl rozhodující okamžik. Dle mého, když zakončujete a druhý hráč za vámi vbíhá do šestnáctky, tak nemůže být ofsajd. Soupeř pak založil rychlý protiútok a vstřelil nám třetí gól,“ zlobil se po utkání Juraj Wiedermann. Kouč Bašky ale s výkonem svých svěřenců spokojený nebyl. „Kluci mě zklamali, jelikož na trénincích běhají daleko více, dnes to bylo tak, jako by se jim ani nechtělo. Máme se ale od čeho odrazit, jelikož horší už to fakt nemůže být,“ pousmál se Widermann.

Po tříbrankové výhře bylo jasné, že v táboře hostů bude spokojenost. „Ano, jsme spokojeni, jelikož to byl pro nás teprve druhý zápas za poslední dobu. Některé kluky jsme zaregistrovali těsně před utkáním, takže jsme se moc navzájem neznali. Bylo ale vidět, že hráči chtějí, vědí, co mají hrát, k nim opravdu nemám žádnou výtku,“ pochválil své svěřence fryčovický trenér Richard Štros. Ten však svůj celek nekoučoval z lavičky, ale stál hned vedle ní. A tak jsme se jej na to po zápase zeptali. „Ne ne, nejsem v žádném trestu,“ smál se Štros. „My jsme do Fryčovic přišli těsně před soutěží a nestačilo se ještě vyřídit členství u FAČRu. Proto jsme se postavili mimo lavičku,“ dodal kouč hostí.

V následujícím kole se Baška představí v sobotu 17. srpna v Trojanovicích, Fryčovice tentýž den budou doma hostit Odry. Obě utkání začínají v 16.30 hodin.

TJ Sokol Baška – TJ Sokol Fryčovice 0:3 (0:2)

Branky: 16. Čulák, 24. F. Galásek, 59. Urbiš. Rozhodčí: Šigut – Nguyen, Čuba. ŽK: Vavřík (Baška). Diváci: 100.

Baška: Bocián – Lys (72. Fišer), Adámek, Vavřík (86. Gola), Třeštík (66. Šponiar) – Horňák (86. Recman), J. Křenek, Žídek (72. Virág), Sloboda – Kocúr, Kurečka. Trenér: Juraj Wiedermann.

Fryčovice: Zapletal – Čulák, Volný, Tyleček, Filipec (72. Bílek) – Valigura, Urbiš, F. Galásek, Václavík – Garba (86. Papaj), Štefek (60. Foltýn). Trenér: Richard Štros.