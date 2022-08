Loňská sezona brušperskému týmu příliš nevyšla. O to více v klubu věřili, že letošní ročník bude úspěšnější. „Říkám to pokaždé, ale ambice jsou ty nejvyšší. Letos však budu považovat za zklamání, pokud neskončíme v nejlepší pětce,“ uvedl na startu sezony brušperský kouč Ondřej Hančín, kterému zůstal téměř stejný kádr jako v minulé sezoně. „Změn je minimum. Jsme rádi, že jsme to udrželi pohromadě. Po roce, kdy jsme změnili snad polovinu mužstva, už si to hezky sedá,“ těšilo jej.