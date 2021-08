Uplynulá sezona krajského přeboru se, stejně jako ta předešlá, nedohrála. O to byla příprava na nový ročník náročnější. „Všechny týmy ale měly stejné problémy. I tak si myslím, že jsme přípravu zvládli dobře a na sezonu jsme dobře nachystaní,” řekl pro Deník trenér Brušperku Ondrej Hančín.

V Brušperku před sezonou skončilo sedm hráčů, dalších osm jich ale přišlo. „Je to velký řez, obměnilo se nám padesát procent kádru. Chvíli tak bude trvat, než si na sebe všichni zvyknou, než se kluci poznají a než ve hře budu mít automatismy, které jsou potřeba,” uvedl Hančín.

Příprava na novou sezonu brušperskému týmu vyšla a vyhrál většinu ze svých přátelských zápasů. Přesto je obtížné tipovat, jak vysoko by Brušperk mohl hrát. „Nevíme, jak na tom budou ostatní. Chtěli bychom to ustálit a hrát ve středu tabulky,” prohlásil Hančín, který by v kádru rád přivítal ještě posilu do ofenzivy. „Skončilo nám čtyři nebo pět kluků ze základu. Přivedli jsme za ně náhrady, ale nepovedlo se nám získat útočníka. Pořád na tom pracujeme, ale není to jednoduché,” dodal.

Zajímavou novinkou ve fotbalovém Brušperku je pak založení B týmu, v němž by se měli rozehrávat hráči, kteří skončí v dorostu. Vedle nich pak budou působit ostřílení borci, kteří do týmu vnesou zkušenost. „Bude to ku prospěchu nás všech. Bylo by ale super, kdyby se jim časem povedlo postoupit do I. B třídy, aby kluci nabrali zkušenosti a odehráli i těžší zápasy. Každopádně jsem moc rád, že tady B tým máme,” prohlásil Hančín, jehož svěřenci odstartují letošní sezonu krajského přeboru v sobotu na hřišti Čeladné.