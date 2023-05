Obrovské jarní trápení Brušperku v krajském přeboru pokračuje. Naposledy prohrál i s posledními Bolaticemi.

Fotbalisté Brušperku v přípravném utkání před startem jarní části krajského přeboru podlehli diviznímu Havířovu 0:8. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

Bolatice mají jen devět bodů. Předposlední jsou s 18 body Heřmanice, o dva body víc má Vřesina a o další dva body napřed je Brušperk. Jenže ten na jaře nezískal ani bod. „Bohužel si musíme reálně říct, že hrajeme o každý bod a tvrdě o záchranu,“ řekl pro Deník trenér Brušperku Ondrej Hančín mladší.

Hráči Brušperku věřili, že v Bolaticích své jarní trápení už prolomí, jenže místo toho prohrávali po půlhodině o dvě branky. Po návratu z kabin se domácí trefili znovu a vybojovali pohodovou výhru 3:0. „Je nutné si přiznat, že někteří hráči bohužel na krajský přebor nemají. To samé platí taky o podmínkách, které máme vytvořené,“ prohlásil Hančín.

Situace Brušperku není vůbec dobrá. „Jsem za to plně zodpovědný a moc dobře si to uvědomuju, na druhou stranu pro záchranu v soutěži udělám maximum. Tedy pokud budu i nadále pokračovat, ale to už je otázka na vedení,“ dodal Hančín.