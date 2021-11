Krajský přebor sice na podzim nabídne ještě jedno kolo, týmy už ale odehrály patnáct zápasů a soutěž je tak v polovině.

Brušperk z patnácti duelů vyhrál pět a získal 18 bodů, což ho řadí na jedenácté místo. „Umístění asi odpovídá realitě. Když se podívám, jak to vypadalo před začátkem sezony, kdy jsme vyměnili polovinu týmu, tak se není čemu divit. Všechno trvá a sedá si to,” řekl pro Deník trenér Ondrej Hančín. „Na víc v této situaci nemáme. Proto jsme teď tam, kde jsme,” dodal.

Hančínův tým se hodně trápí v ofenzivě. Nastřílel totiž jen třináct branek a má nejhorší útok celé soutěže. „Odešlo nám osmdesát procent loňských gólů. Bohužel se nám je nepovedlo nahradit a v útoku se trápíme,” uvědomuje si Hančín, kde jeho svěřence tlačí bota.

Brušperk se proto bude snažit během zimy posílit. „Ale víme, jaké to v zimě bývá. Uvidíme, co se nám povede a co ne. Do každé řady bychom chtěli přivést jednoho hráče, do útoku ideálně dva. Přáli bychom si levonohého fotbalistu, protože nyní máme jen jednoho,” prohlásil Hančín.

Přestože se Brušperku během podzimu moc nedařilo, trenér Hančín dokázal najít i pozitiva. „Překvapili mě mladí kluci. Jak naši odchovanci, tak hráči, kteří k nám přišli. Obstáli a ukázali, že na nich můžeme stavět. To by mohla být naše budoucnost,” doufá Hančín.