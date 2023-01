Brušperk zahájil přípravu na jarní část krajského přeboru 10. ledna. Minulý víkend pak sehrál první přátelský zápas proti diviznímu Havířovu, se kterým prohrál 0:8. „V přípravě se nedívám na výsledky. Důležité je, že to hráči poctivě odpracovali. Navíc jsme za sebou měli dva tréninky a byli jsme bez šesti hráčů, k tomu byl ještě soupeř hodně kvalitní,“ řekl pro Deník brušperský kouč Ondrej Hančin mladší, jehož svěřenci sehrají další přátelský zápas v sobotu proti Porubě U19.

Kádr Brušperku během zimy nedoznal téměř žádných změn. „A to by měla být naše výhoda. Nikdo neodešel, navíc jsme to doplnili nadějnými sedmnáctiletými kluky. Kádr táhne za jeden provaz, nemáme tady žádné velké individuality, ale poctivé a pracovité kluky, na kterých chceme stavět,“ uvedl Hančin.

Je však možné, že do Brušperku ještě někdo přijde. „Nechceme do kádru moc zasahovat, takže přijdou maximálně dva hráči. Hledáme jednoho útočníka a taky brankáře. Naše jednička Pacanovský totiž čeká rodinu a už se mu nechce dojíždět z Karviné,“ prohlásil Hančin s tím, že Brušperk už s jedním útočníkem jedná. „Čekáme na jeho vyjádření, pokukuje totiž i po vyšší soutěži,“ dodal.