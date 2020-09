Býval zvyklý dávat okolo pěti nebo šesti gólů za sezonu. Do letošního ročníku krajského přeboru však Aleš Liberda vstoupil jako uragán. Univerzál z Bystřice dal v úvodních pěti duelech čtyři góly a další čtyři zásahy si připsal v posledním utkání proti Čeladné, která v Bystřici dostala pětigólový výprask. „Byl to můj nejlepší zápas, něco podobného se mi povedlo snad naposledy v žácích,“ řekl třiadvacetiletý univerzál.

Liberda při zakončení předvedl velkou variabilitu. Jeden gól dal z dorážky, další lobem, trefil se i z penalty a také střelou z hranice šestnáctky. Teď si ale moc dobře uvědomuje, že ho to něco bude stát. „Kluci se mi už smějí. Radši jsem se ještě neptal, ale levné to nebude,“ usmívá se opora Bystřice, které letošní sezona zatím vychází nad očekávání dobře. Liberda a spol. ze šesti zápasů čtyřikrát vyhráli a v tabulce jsou aktuálně pátí. „Začali jsme na sobě makat a to se nám teď vyplácí,“ dodal střelec z Bystřice.

Snad z toho bude kluk

Liberda v úvodu ročníku nabral formu jako hrom a doufá, že mu střelecký prach vydrží. „Žádnou vysněnou metu nemám, ale snad se mi bude dařit i dál. Samozřejmě, že bych chtěl dát gól v každém zápase, tým teď na mě bude spoléhat,“ uvědomuje si, že jeho role na hřišti roste. „Přítelkyně je těhotná. Řekla mi, že když dám nějaký gól, tak to bude kluk. No a mě se střelecky začalo dařit, takže doufám, že to kluk doopravdy bude,“ směje se Liberda, který se otcem stane v únoru.

Bystřice letos dominuje na domácím hřišti, kde ve třech zápasech neztratila ani bod, doma ještě neinkasovala a svým soupeřům nastřílela už 14 branek. V posledním kole proti Čeladné Bystřice vedla 5:0 už po poločase. „Tušili jsme, že to nebude lehký zápas. Ale trenér nám řekl, ať hrajeme, co umíme, což nám vyšlo,“ uvedl Liberda, jenž své čtyři góly nastřílel mezi 19. a 36. minutou. „Jo, to bylo docela rychlé,“ dodal fotbalista, který dříve působil v Jablunkově nebo Třinci.

V příštím kole krajského přeboru Bystřice zajíždí do Hlubiny, hosté se však tentokrát budou muset bez služeb svého elitního kanonýra obejít. „Máme oslavu, kde musím být. Ale věřím, že do toho kluci dají všechno a domů dovezou všechny body,“ přeje svým spoluhráčům úspěch Liberda, který je v Bystřici nadmíru spokojený. „Máme hrozně dobrý tým i partu. Je to tady super,“ dodal.