Řepiště porazilo v minulém kole krajského přeboru 5:3 Oldřišov. Dvěma góly k výhře pomohl Oldřich Byrtus.

Oldřich Byrtus | Foto: František Géla

Byrtus, který má na kontě 11 ligových startů v barvách Baníku Ostrava, se letos trefil v krajském přeboru už sedmkrát. Proti Oldřišovu proměnil penaltu, jeden gól dal i ze hry.

„Připravil mi to Niky Zavadil, já jsem dával do prázdné brány. Většina toho jde za ním,” řekl Byrtus pro Deník. „První půlrok jsem byl hodně zraněný. Po zimě už je to lepší, nemám problémy se svaly, gólů by to však chtělo víc. Šance na to mám,” dodal.

Řepiště proti Oldřišovu vedlo už 3:0, hosté ale dokázali ve druhé půli vyrovnat. Favorit o svém vítězství rozhodl až v závěrečné patnáctiminutovce. „Zdramatizovali jsme si to sami, pak už to bylo těžší. Ukázali jsme však, že máme silný tým. I když si zápas zkomplikujeme, tak jsme to dokázali urvat,” prohlásil devětadvacetiletý fotbalista.

Fotbalové Řepiště je v krajském přeboru nováčkem, je však v čele tabulky a útočí na postup do divize. „Začátek sezony se nám úplně nepovedl, pak jsme se ale zvedli. Máme tady hráče, kteří hráli nejvyšší soutěž. Teď už vedeme dlouho, ostatní nás vnímají,” všiml si Byrtus.

V příštím kole Řepiště v pátek nastoupí v Dolním Benešově. „Chceme vyhrávat, jedeme na postup,” uzavřel Oldřich Byrtus.