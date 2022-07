Čeladná po sestupu. Těžká doba, ale peníze na příští sezonu máme, řekl Valigůra

Bystřice bude i letos pokračovat v I.A třídě. Takto jsou v klubu spokojeni a nahoru se nederou. „Covid nás zasáhl. Z některých hráčů se stali tátové a už neměli tolik času na fotbal. Už se jim nechtělo jezdit do Břidličné nebo do Krnova, I.A třída je pro nás lepší,” uznal Martinčík, který v průběhu loňské sezony tým taky trénoval. „Ale vůbec jsem na to neměl čas, bylo to špatné,” dodal.

Zimní příprava se Bystřici nepovedla, teď se ale morálka týmu zase zvedla. Na lavičku mužstva se navíc vrátil kouč Zdeněk Černek, který už Bystřici dříve vedl. „Taky jsme se snažili získat nějaké hráče. Vypadá to, že do ofenzivy už někoho máme, ještě však potřebujeme posílit zadní řady,” přiznal Martinčík.

Bystřice na postup nemyslí, v tabulce chce hrát ale nahoře. „Chceme hrát líbivý fotbal a pokusit se dávat hodně branek. Letos to bude zajímavá sezona, je tady hodně nových týmů, každopádně my chceme vyhrávat,” prohlásil Martinčík, který bude ve své hráčské kariéře pokračovat. „Pokud na to budu mít, tak budu hrát,” usmál se.