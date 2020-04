Týmy, které v krajském přeboru bojovaly o postup, mají smůlu. Ovšem kluby, které se strachovaly o záchranu, mohou předčasně slavit – letos totiž nikdo sestupovat nebude. Zachráněna je tedy i Bystřice, která byla v tabulce poslední.

Že by ale z předčasného ukončení sezony v klubu skákali radostí, to se rozhodně říct nedá. „Fotbal se v těchto nižších soutěžích hraje pro radost. Nám by ani tolik nevadilo, kdybychom spadli, hlavně jsme totiž chtěli hrát,“ řekl předseda klubu Jan Babilon.

Bystřice nebyla v dobré pozici, o záchranu se ale chtěla porvat. „Získali jsme nějaké posily. Soutěž, zejména v těch spodních vodách, byla hodně vyrovnaná a rozhodoval by každý bod. Byl by to boj až do konce,“ věří Babilon, že by se Bystřice ještě pokusila vybojovat záchranu.

Jen jedna výhra

Nováček soutěže v jejím průběhu doplatil na méně zkušený tým, který z 15 zápasů vybojoval jedinou výhru a pouhých osm bodů. „Ale odehráli jsme dobré zápasy, jen jsme nedávali šance a na to jsme doplatili. Proto jsme tam, kde jsme,“ uvědomuje si předseda oddílu, kde tým tlačila bota. Babilon však věří, že příští sezona už může vypadat jinak. „Už víme, co můžeme čekat. Nebudeme mít ambice na vrchní příčky, tam bojují jiní, ale chtěli bychom být okolo desátého místa,“ dodal.

Bystřici v dalších týdnech a měsících čeká ještě jeden úkol. „Chtěli bychom sehnat finance na opravu hrací plochy. Kdyby se to povedlo, bylo by to skvělé,“ dívá se do budoucna Babilon.