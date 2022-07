Zaostřeno na fotbal: Kde jsou v kraji zlí muži a kde král střelců? Podívejte se

Čeladnou převzal Patrik Miko, který hrával první slovenskou i druhou českou ligu. „Bude to jeho premiéra, je to mladý perspektivní trenér. Věříme, že nám pomůže,” dodal Valigůra.

Tým Čeladné se teprve buduje, Valigůra by v něm každopádně rád viděl co nejvíc hráčů, kteří už klubem dříve prošli. „Naši základní ambicí je konsolidovat kádr, abychom neměli každý půlrok šest odchodů a příchodů. Rok dva bychom klidně mohli být v I.A třídě a potom se můžeme porvat o postup,” hlásí Valigůra, který bude zároveň pokračovat ještě jako hráč.

Finanční kondice fotbalové Čeladné nebyla na konci uplynulé sezony ideální, prostředky na příští ročník se ale nakonec našly. „V dnešní době, po pandemii a během inflace, není snadné sehnat peníze. Je to těžká doba a město to všechno samotné neutáhne. Nevěděli jsme, co bude, pan Lukša ale peníze na příští ročník sehnal. Takže pokračujeme, i když je pravda, že je to každý rok složitější. Je to těžká doba,” uzavřel Martin Valigůra.