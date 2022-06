Debakl hostů mírnil předseda klubu Martin Valigůra, který je sám taky aktivním hráčem. Zkušený fotbalista dal v utkání dokonce hattrick. „To se mi povedlo naposledy ještě někdy v Rakousku, asi tři nebo čtyři roky zpátky. V Česku už si ale žádný hattrick nevybavím,“ prozradil pro Deník.

Jeden gól dal Valigůra z penalty, další dva ze hry, když se posunul z postu stopera do útoku. „Ale ty góly už ani neměly význam,“ věděl autor letošních osmi branek. „Čekal jsem, že by jich celkově mohlo být ještě víc,“ dodal.

Čeladná od samého začátku věděla, že je před těžká ní sezona. Tým z Beskyd vsadil na mladé hráče, tato cesta ale nakonec nebyla nejšťastnější. „Vybrali jsme si kluky, kteří byli na trhu zajímaví. Oni ale neunesli ten tlak, že se hraje o záchranu. Do toho nás trápí zranění. Je nás málo, dohráváme to v torzu,“ posteskl si šestatřicetiletý Valigůra.

Jisté je to, že Čeladnou čeká pád z krajského přeboru, ovšem co bude pak, to teď nikdo neví. „Uvidíme, co se bude dít. Není to jen v mé kompetenci, po sezoně si sedneme s panem starostou a uvidíme, co bude dál,“ svěřil se hrající předseda Valigůra.